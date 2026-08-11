Длительный страховой стаж влияет не только на право человека получать пенсию, но и на его размер. Если у пенсионера больше лет страхового стажа, чем предусмотрено законом, за каждый дополнительный год ему причитается доплата. Однако ее размер зависит от нескольких факторов, в частности от вида пенсии и того, работает человек или нет.

Когда производится перерасчет пенсий за сверхнормативный стаж и сколько можно получить, читайте в материале Фактов ICTV.

Кто получает доплату за сверхнормативный стаж в 2026 году

Правила определены статьей 28 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Сейчас смотрят

Когда будет доплата за сверхнормативный стаж:

Для пенсионеров, которым пенсию назначили после 1 октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Если пенсия была назначена до октября 20211 года и человек не переходил на другой ее вид, применяются предыдущие нормативы, а именно более 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В ПФУ рассказали, что в 2026 году за каждый полный год сверх установленной нормы предусмотрена доплата в размере 1% от размера пенсии, но в пределах, определенных законом.

Доплата к пенсии за сверхнормативный стаж: размер

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 грн. Именно от этого показателя зависит максимальная сумма доплаты за год сверхнормативного стажа.

Один год сверх нормы может прибавить к пенсии не более 25,95 грн, поскольку речь идет об 1% от 2 595 грн.

К примеру, если у пенсионера есть 10 лет сверхнормативного страхового стажа, максимальная доплата за них составит 259,50 грн в месяц.

Но фактическая сумма может быть меньше. Если основной размер пенсии ниже прожиточного минимума, 1% рассчитывается именно от этого меньшего показателя.

Как рассчитывается надбавка к пенсии за сверхнормативный стаж

Имейте в виду, что максимальные 25,95 грн за один год сверхнормативного стажа получают не все пенсионеры. При исчислении размера доплаты учитывают не общую сумму, которую человек фактически получает ежемесячно, а размер пенсии, исчисленный по формуле, предусмотренной статьей 27 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Например, у человека может быть большой страховой стаж, но расчетный размер его пенсии составляет всего 2 100 грн. Фактическая выплата больше, поскольку к ней добавляются разные надбавки, доплаты или повышения.

В таком случае 1% за каждый полный год сверхнормативного стажа будет считаться именно от 2 100 грн, а не от всей суммы, которую пенсионер получает на руки. То есть, за один дополнительный год стажа будет 21 грн.

Если же расчетная пенсия превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то тогда действует ограничение: за один год сверхнормативного стажа доплата не может быть больше 1% прожиточного минимума.

В 2026 году это 25,95 грн, поскольку прожиточный минимум составляет 2 595 грн. Именно поэтому 25,95 грн — это максимальная, а не гарантированная сумма доплаты за каждый сверхнормативный год.

Будет ли перерасчет пенсий за сверхнормативный стаж

Размер доплаты связан с прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц. Поэтому после изменения этого показателя может изменяться и максимальный размер доплаты за каждый год сверхнормативного стажа.

Когда будет перерасчет пенсий за сверхнормативный стаж для работающих пенсионеров

Для работающих пенсионеров доплату определяют по размеру прожиточного минимума, установленному на момент назначения пенсии. Пенсионерам, которые работают, при росте прожиточного минимума доплата за сверхнормативный стаж перечисляется уже после увольнения с работы.

Например, если пенсию назначили человеку в 2023 году, когда прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составлял 2 093 грн, то один год сверхнормативного стажа оценивался в 20,93 грн, то есть 1% от этого показателя.

Если пенсионер после назначения пенсии продолжил работать, размер доплаты за сверхнормативный стаж не пересчитывается в связи с увеличением прожиточного минимума.

Поэтому для такого пенсионера один год сверхнормативного стажа и дальше будет составлять 20,93 грн, пока он не уйдет с работы. После увольнения Пенсионный фонд проведет соответствующий перерасчет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.