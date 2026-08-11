В Киевской области заметили массовый мор рыбы в трех водоемах. Речь идет о гибели около трех тонн рыбы в Борщаговской общине. Это могло произойти из-за ремонтных работ на объекте в Киеве.

Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Гибель рыбы в водоемах Киевской области

По информации Ткаченко, вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоемов Киевской области, а сегодня – еще в двух.

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По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы.

На местах специалисты соответствующих служб отобрали пробы воды, чтобы выяснить возможный источник загрязнения.

Специалисты сейчас устанавливают, что могло привести к экологической чрезвычайной ситуации в Борщаговской общине.

Ткаченко рассказал, что одна из версий – массовый мор рыбы произошла из-за утечки сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве.

Он предположил, что загрязнение могло попасть в водоемы Киевской области через сеть ливневой канализации.

В то же время Ткаченко добавил, что доступ посетителей к водоемам ограничен, пока продолжаются необходимые действия. На месте работают следственно-оперативная группа, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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