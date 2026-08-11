Массовый мор рыбы в Киевской области: специалисты выясняют причины загрязнения водоемов
- В Борщаговской общине Киевской области зафиксирован массовый мор около трех тонн рыбы в трех водоемах, доступ к которым ограничен.
- По предварительной версии, экологическая чрезвычайная ситуация могла произойти из-за утечки сточных вод во время ремонтных работ на объекте в Киеве.
В Киевской области заметили массовый мор рыбы в трех водоемах. Речь идет о гибели около трех тонн рыбы в Борщаговской общине. Это могло произойти из-за ремонтных работ на объекте в Киеве.
Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Гибель рыбы в водоемах Киевской области
По информации Ткаченко, вчера местные службы заметили массовый мор рыбы в одном из водоемов Киевской области, а сегодня – еще в двух.
По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы.
На местах специалисты соответствующих служб отобрали пробы воды, чтобы выяснить возможный источник загрязнения.
Специалисты сейчас устанавливают, что могло привести к экологической чрезвычайной ситуации в Борщаговской общине.
Ткаченко рассказал, что одна из версий – массовый мор рыбы произошла из-за утечки сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве.
Он предположил, что загрязнение могло попасть в водоемы Киевской области через сеть ливневой канализации.
В то же время Ткаченко добавил, что доступ посетителей к водоемам ограничен, пока продолжаются необходимые действия. На месте работают следственно-оперативная группа, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.