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Дмитро Кудрявцев |

Захват Кабула талибами: в иностранных посольствах скопились тысячи людей

Вибух на весіллі у Кабулі

Граждане Афганистана массово пытаются укрыться на территории иностранных посольств после захвата Кабула террористической организацией Талибан.

Особое скопление людей фиксируется в диппредставительствах Ирана и Турции.

Визы в эти и другие государства пытаются получить тысячи афганских граждан, поскольку они опасаются репрессий после прихода талибов к власти.

Кроме того, огромные очереди скопились и в международном аэропорту Кабула, коммерческие рейсы из которого остаются едва ли не единственным способом для местных жителей покинуть страну, поскольку боевики взяли под контроль все наземные пункты пропуска.

В свою очередь талибы в очередной раз повторили, что не намерены никому мстить и потребовали, чтобы жители Афганистана не пытались покинуть страну и оставались дома.

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Фото: TOLOnews

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