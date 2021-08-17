Это принципиальная поддержка: Швеция присоединилась к Крымской платформе

Швеция присоединилась к Крымской платформе. Премьер-министр Стефан Левен прибудет в Киев 23 августа.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

Также на открытии Учредительного саммита Крымская платформа побывает министр обороны страны Питер Хультквист.

— Цель Крымской платформы — привлечь внимание международного сообщества к незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в связи с незаконной аннексией, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что визит премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Крымская платформа

Саммит Крымская платформа состоится в канун 30-летия независимой Украины, 23 августа.

Известно, что текст декларации по итогам саммита Крымской платформы находится на финальной стадии согласования.

Указ об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы Владимир Зеленский подписал в конце февраля.

С тех пор идет подготовка к международной встречи: МИД Украины ожидает, что Крымская платформа будет представлена ​​в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Постоянный представитель президента Украины в АРК и Севастополе Антон Кориневич заверил, что Крымская платформа будет работать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

Источник: Regeringskansliet