Это принципиальная поддержка: Швеция присоединилась к Крымской платформе

Швеция присоединилась к Крымской платформе. Премьер-министр Стефан Левен прибудет в Киев 23 августа.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.
Также на открытии Учредительного саммита Крымская платформа побывает министр обороны страны Питер Хультквист.
— Цель Крымской платформы — привлечь внимание международного сообщества к незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в связи с незаконной аннексией, — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что визит премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Крымская платформа
Саммит Крымская платформа состоится в канун 30-летия независимой Украины, 23 августа.
Известно, что текст декларации по итогам саммита Крымской платформы находится на финальной стадии согласования.
Указ об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы Владимир Зеленский подписал в конце февраля.
С тех пор идет подготовка к международной встречи: МИД Украины ожидает, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Постоянный представитель президента Украины в АРК и Севастополе Антон Кориневич заверил, что Крымская платформа будет работать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.
Источник: Regeringskansliet