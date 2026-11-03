События, которые произошли 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом, недопустимые и подрывают единство украинского общества в условиях российской угрозы, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов об инциденте в Петропавловской Борщаговке

Он сообщил, что правоохранители и ответственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, чтобы выяснить его причины, привлечь виновных к ответственности и не допустить повторения подобных ситуаций.

— Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы, — отметил Буданов.

Вместе с тем, совместно с представителями силового блока прорабатываются необходимые решения для надлежащего реагирования на инцидент и предотвращения возможных провокаций.

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Украинцев также призвали во время разрешения конфликтов и принятия решений, прежде всего, руководствоваться интересами государства и национального единства.

Напомним, ранее СМИ писали, что в одном из домовладений в Петропавловской Борщаговке могли находиться военнослужащие, которые самовольно покинули воинскую часть, а также представители Национальной гвардии.

После распространения этой информации возле здания собрались местные жители, которые пытались попасть на территорию, в частности, насильно открыть ворота.

На место прибыло руководство полиции Киевской области и командование Нацгвардии.

Впоследствии командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко подтвердил, что в здании находились военные, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части. По его словам, четырех военнослужащих доставили в больницу.

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