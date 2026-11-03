Отрабатываем все необходимые решения: Буданов о событиях в Петропавловской Борщаговке
- Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на инцидент с участием военнослужащих в Петропавловской Борщаговке под Киевом.
- Он подчеркнул необходимость установить все обстоятельства произошедшего и не допустить повторения подобных конфликтов.
- Правоохранители продолжают выяснять подробности, а представители силового блока готовят решения для реагирования на ситуацию.
События, которые произошли 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом, недопустимые и подрывают единство украинского общества в условиях российской угрозы, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Буданов об инциденте в Петропавловской Борщаговке
Он сообщил, что правоохранители и ответственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, чтобы выяснить его причины, привлечь виновных к ответственности и не допустить повторения подобных ситуаций.
— Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы, — отметил Буданов.
Вместе с тем, совместно с представителями силового блока прорабатываются необходимые решения для надлежащего реагирования на инцидент и предотвращения возможных провокаций.
Украинцев также призвали во время разрешения конфликтов и принятия решений, прежде всего, руководствоваться интересами государства и национального единства.
Напомним, ранее СМИ писали, что в одном из домовладений в Петропавловской Борщаговке могли находиться военнослужащие, которые самовольно покинули воинскую часть, а также представители Национальной гвардии.
После распространения этой информации возле здания собрались местные жители, которые пытались попасть на территорию, в частности, насильно открыть ворота.
На место прибыло руководство полиции Киевской области и командование Нацгвардии.
Впоследствии командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко подтвердил, что в здании находились военные, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части. По его словам, четырех военнослужащих доставили в больницу.