Зеленский о ночной атаке на Украину: Просчитанный удар в день выборов в Конгресс США
- Владимир Зеленский раскрыл детали массированной атаки РФ на Украину 3 ноября.
- Президент Украины отметил, что атака произошла именно в день выборов в Конгресс США.
В ночь на 3 ноября РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину.
Главной целью врага стала энергетическая система – объекты генерации и подстанции в девяти областях Украины.
На ночную атаку на Украину 3 ноября отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Ночная атака Украины 3 ноября: реакция Зеленского
Владимир Зеленский подчеркнул, что демонстративная массированная атака Украины произошла именно в день выборов в Конгресс США, и призвал американских партнеров дать решительный ответ на российский террор.
— Очень показательно, что это все в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка этот сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, в противном случае Россия никогда не прекратит свои ракетные удары. Необходимо помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать, — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, под ударом оказались энергетические объекты в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновецкой, Черниговской и Ровенской областях.
Во многих населенных пунктах и общинах введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Всего за одну ночь российские оккупанты выпустили по Украине:
- 289 ударных беспилотников;
- 17 баллистических ракет;
- 59 крылатых ракет.
Также Владимир Зеленский сообщил, что враг снова атаковал гражданские и медицинские учреждения. В Харькове российская ракета попала прямо в городскую клиническую больницу.
Пострадали 73 человека, значительным разрушениям подверглось кардиологическое отделение, где находились на лечении пациенты.
В то же время в Камышевахе Запорожской области продолжается спасательная операция после предыдущего обстрела. Число жертв возросло.
— К сожалению, выросло количество погибших. 29 человек были убиты Россией. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами еще люди. Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация с безопасностью: есть угроза российских повторных ударов, как они всегда это подло делают, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.