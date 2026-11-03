В ночь на 3 ноября РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину.

Главной целью врага стала энергетическая система – объекты генерации и подстанции в девяти областях Украины.

На ночную атаку на Украину 3 ноября отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Ночная атака Украины 3 ноября: реакция Зеленского

Владимир Зеленский подчеркнул, что демонстративная массированная атака Украины произошла именно в день выборов в Конгресс США, и призвал американских партнеров дать решительный ответ на российский террор.

— Очень показательно, что это все в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка этот сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор. Нужно помогать Украине защищать небо, в противном случае Россия никогда не прекратит свои ракетные удары. Необходимо помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, под ударом оказались энергетические объекты в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновецкой, Черниговской и Ровенской областях.

Во многих населенных пунктах и ​​общинах введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

Всего за одну ночь российские оккупанты выпустили по Украине:

289 ударных беспилотников;

17 баллистических ракет;

59 крылатых ракет.

Также Владимир Зеленский сообщил, что враг снова атаковал гражданские и медицинские учреждения. В Харькове российская ракета попала прямо в городскую клиническую больницу.

Пострадали 73 человека, значительным разрушениям подверглось кардиологическое отделение, где находились на лечении пациенты.

В то же время в Камышевахе Запорожской области продолжается спасательная операция после предыдущего обстрела. Число жертв возросло.

— К сожалению, выросло количество погибших. 29 человек были убиты Россией. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами еще люди. Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация с безопасностью: есть угроза российских повторных ударов, как они всегда это подло делают, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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