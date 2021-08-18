Президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном относительно ситуации в Афганистане.

По данным Белого дома, они приняли решение провести встречу лидеров Большой семерки на следующей неделе в виртуальном режиме.

Планируется, что на ней представители стран G7 обсудят общую стратегию и подход относительно ситуации в Афганистане. Джонсон подчеркнул необходимость защиты населения Афганистана от любых угроз.

Накануне президент США вывел войска из Афганистана, после чего талибы пришли к власти. Решение Байдена вывести войска из Афганистана вызвало массу критики в Соединенных Штатах Америки и среди союзников США.

США возобновили эвакуацию дипломатов и гражданских лиц после хаоса в кабульском аэропорту, когда афганцы заполнили взлетно-посадочную полосу.

Что происходит в Афганистане

Последнюю неделю мировая общественность наблюдает нестабильную ситуацию в Афганистане. Спустя 20 лет, после решения США вывести свои войска из Афганистана, талибы вновь пришли к власти.

Президент государства был вынужден спасаться бегством, а на территории страны сейчас царит хаос. Ситуация в Афганистане и победа талибов может отразиться на Украине.