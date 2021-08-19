Вертолеты и самолеты: какое оружие захватили талибы в Афганистане

Боевики террористической организации Талибан захватили американское оружие на миллиарды долларов, которое было поставлено для сил безопасности Афганистана.

В частности, под контроль талибов попали вертолеты Black Hawk, штурмовики A-29 Super Tucano, броневики HMMWV, карабины M4, винтовки M16, а также другое вооружение.

Сообщается, что по состоянию на 30 июня на вооружении армии Афганистана находился 211 самолет американского производства. 46 из них сейчас находятся в Узбекистане, поскольку летательные аппараты были использованы военными для бегства.

— У нас нет полной картины того, где находится вооружение, которое нами было поставлено Афганистану. Как мы понимаем, значительная его часть была захвачена боевиками Талибана. Очевидно, что талибы вряд ли с готовностью передадут его нашему контингенту в аэропорту Кабула, — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также добавил, что США передавали вертолеты и самолеты легитимному правительству Афганистана и не могли его отобрать, поскольку поставки проводились именно для того, чтобы войска могли защититься при наступлении Талибана.

Салливан отметил, что управлять современными самолетами без предварительного обучения практически невозможно, однако захват американской техники будет использован террористами в пропагандистских целях.

В свою очередь сенатор Марко Рубио заявил, что был в ужасе, когда увидел американское вооружение в руках террористов.

Он потребовал от министра обороны Ллойда Остина предоставить Сенату планы по возвращению, либо уничтожению высокотехнологичного оружия, захваченного талибами.

За последние 20 лет США поставили в Афганистан техники и вооружений на $83 млрд. В частности, афганцам было передано почти 76 тыс. транспортных средств, 208 самолетов, почти 600 тыс. единиц вооружения, более 160 тыс. средств связи и более 16 тыс. единиц оборудования для ведения разведки.