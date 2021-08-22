Лидеры G7 соберутся для срочных переговоров по Афганистану

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

Джонсон заявил о важливысть сотрудничества для предотвращения гуманитарного кризиса и поддержке афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

— Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, — написал Джонсон.

В этом году Великобритания председательствует в Группе семи, в которую также входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что комиссия готова предоставить финансирование странам ЕС, которые помогают переселить беженцев из Афганистана, и что она планирует поднять вопрос переселения на заседании G7 следующей неделе.