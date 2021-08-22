США обратились к властям Украины с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана ряда лиц, которым угрожает опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Украина согласилась предоставить логистическое содействие в вывозе людей из Кабула с их последующим перемещением в США и другие страны. Эта операция не предусматривает предоставление эвакуированным убежища в Украине, — сообщили в ОП.

Также отмечается, что Вашингтон помогает Киеву в операциях по эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Самолет из Кабула

Утром 22 августа в Киев прибыл самолет из Кабула, который эвакуировал из Афганистана 83 человек. Среди них — 31 украинец, остальные — граждане иностранных государств.

Домой вернулись 12 украинцев, которые застряли на военной базе в Афганистане. По информации МИД, также одна из эвакуированных женщин находится на восьмом месяце беременности.

По состоянию на сегодня еще более 100 украинцев находятся на территории Афганистана.