Страны G7 выдвинули талибам условия для признания: что известно

Террористическая организация Талибан обязана прекратить любого рода препятствия безопасной эвакуации иностранцев и жителей Афганистана даже после крайнего срока, который по договоренности был обозначен 31 августа.

Соответствующее требование саммита стран G7 огласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Талибан должен гарантировать безопасное передвижение для выезжающих из страны как до 31 августа, так и после указанного срока, – сказал Джонсон.

Страны Большой требуют возможности свободно покинуть Афганистан иностранцам, участвовавшим в гуманитарных, медицинских и других миссиях, а также афганцам, желающим покинуть страну.

Еще одним условием стало международных обязательств со стороны талибов.

В частности, это касается уважение прав человека, особенно, женщин и девочек.

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По словам Джонсона, мировые лидеры будут судить талибов по их действиям.