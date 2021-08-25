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Абрамова Юлія |

В Беларуси школьного учителя осудили на полтора года колонии за видео с логотипом NEXTA

суд

В Беларуси 46-летнего учителя истории и обществоведения гимназии Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии за показ на уроке видеоролика с логотипом NEXTA — децентрализованного белорусского СМИ, которое распространяется через соцсети, мессенджеры, и признано экстремистским.

Темой урока была система международных отношений. Среди учеников был сын местного чиновника, который снял все на мобильный телефон и показал родителям. После этого учителя уволили и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК (клевета на президента).

Сморгонский районный суд вынес приговор по уголовному делу.

В Беларуси школьного учителя осудили на полтора года колонии за видео с логотипом NEXTA

Согласно обвинительному акту, видео содержит заведомо ложную информацию, порочащую президента.

Судья Людмила Михневич осудила бывшего учителя на 1,5 года колонии строгого режима. К такому наказанию призвал прокурор Андрей Клишевич.

Учитель не признал себя виновным ни во время следствия, ни в ходе судебного разбирательства. Петровского задержали в зале суда после оглашения приговора.

У Андрея Петровского 20 лет педагогического стажа. Он преподавал историю и обществоведение, работал в разных школах Сморгони и района.

Джерело: Правозахисний центр “Вясна”

Фото: Правозахисний центр “Вясна”

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