В Беларуси школьного учителя осудили на полтора года колонии за видео с логотипом NEXTA

В Беларуси 46-летнего учителя истории и обществоведения гимназии Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии за показ на уроке видеоролика с логотипом NEXTA — децентрализованного белорусского СМИ, которое распространяется через соцсети, мессенджеры, и признано экстремистским.

Темой урока была система международных отношений. Среди учеников был сын местного чиновника, который снял все на мобильный телефон и показал родителям. После этого учителя уволили и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК (клевета на президента).

Сморгонский районный суд вынес приговор по уголовному делу.

Согласно обвинительному акту, видео содержит заведомо ложную информацию, порочащую президента.

Судья Людмила Михневич осудила бывшего учителя на 1,5 года колонии строгого режима. К такому наказанию призвал прокурор Андрей Клишевич.

Учитель не признал себя виновным ни во время следствия, ни в ходе судебного разбирательства. Петровского задержали в зале суда после оглашения приговора.

У Андрея Петровского 20 лет педагогического стажа. Он преподавал историю и обществоведение, работал в разных школах Сморгони и района.

Джерело: Правозахисний центр “Вясна”

Фото: Правозахисний центр “Вясна”