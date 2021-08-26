Украина договорилась о безвизе с Республикой Маврикий

Кабинет министров Украины согласовал проект соглашения о взаимной отмене визовых требований с Республикой Маврикий.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 августа 2021 года.

— Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований, — говорится в тексте распоряжения.

Подписать соответствующее соглашение с украинской стороны уполномочили посла Украины в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Любовь Абравитову.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время между странами действует визовый режим. Граждане Украины должны оформлять визу, кроме граждан, путешествующих в Маврикий с туристической целью.

Туристы по одностороннему решению правительства Маврикия с 2017 года могут воспользоваться безвизовым въездом до 90 дней в течение 180 дней.

Интересные факты о Маврикии

Маврикий — островное государство в Индийском океане. Оно расположено примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара. Столицей страны является город Порт-Луи.

В состав республики входят острова: Маврикий и Родригес, которые являются частью архипелага Маскаренских островов, а также архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и множество мелких островков. Общая площадь страны составляет 2 040 км.

Официальным языком в стране является английский, но члены Национальной Ассамблеи могут высказываться и на французском.

Маврикий называют меккой для дайверов, ведь острова окружает фантастический коралловый риф.

Из Киева нет прямых рейсов в Маврикий, но с пересадкой в Стамбуле к этой островной стране можно добраться за 14 часов.