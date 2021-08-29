В ближайшие часы возможен новые теракт в аэропорту Кабула — Байден

В воскресенье, 29 августа, может произойти новая атака террористической организации Исламское государство на аэропорт Кабула.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, передает пресс-служба Белого Дома.

По его словам, нападение боевиков может произойти уже в ближайшие несколько часов.

— Ситуация в Кабуле чрезвычайно опасна. Я дал указание принять все возможные меры для определения приоритета защиты американских военных и предоставил командованию все необходимые полномочия, ресурсы и планы для защиты наших граждан, — сказал американский лидер.

По его словам, несмотря на сложившуюся обстановку США продолжает эвакуировать мирных жителей Афганистана. Только за прошедшие сутки американские военные самолеты вывезли почти семь тысяч человек, среди которых сотни американцев.

Кроме того, продолжаются консультации по возможности оказания помощи жителям Афганистана уже после того, как американские военные покинут территорию страны.

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Байден также добавил, что вчерашняя атака на одного из главарей ИГ была не последней и он не успокоится, пока все террористы, ответственные за взрыв в Кабуле, в результате которого погибли американские военные и сотни мирных граждан, не будут уничтожены.

Источник: пресс-служба Белого Дома