Главарь талибов прибыл в Афганистан

Главарь террористической организации Талибан мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан.
Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщают афганские СМИ со ссылкой на собственные источники.
До вывода американских войск из Афганистана Ахундзада скрывался на территории соседнего Пакистана.
Главарь талибов находится в провинции Кандагар, где ведет переговоры с другими лидерами боевиков о создании новой структуры управления страной и ситуации, сложившейся в Афганистане после захвата власти террористами.
Ахундзада – уже третий главарь Талибана после основателя группировки муллы Умара, который умер в 2013 году и его приемника Ахтара Мансура, убитого в 2016 году американским дроном.
Источник: Ariana News