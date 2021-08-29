Главарь талибов прибыл в Афганистан

Главарь террористической организации Талибан мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщают афганские СМИ со ссылкой на собственные источники.

До вывода американских войск из Афганистана Ахундзада скрывался на территории соседнего Пакистана.

Главарь талибов находится в провинции Кандагар, где ведет переговоры с другими лидерами боевиков о создании новой структуры управления страной и ситуации, сложившейся в Афганистане после захвата власти террористами.

Ахундзада – уже третий главарь Талибана после основателя группировки муллы Умара, который умер в 2013 году и его приемника Ахтара Мансура, убитого в 2016 году американским дроном.

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Источник: Ariana News

Фото: ملا هیبت الله آخندزاده رهبر گروه طالبان مرده است!