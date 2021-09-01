С нетерпением жду встречи с Зеленским в Белом доме — Байден

Президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 1 сентября.

Об этом он написал в своем Twitter. Джо Байден заверил, что во время встречи подтвердит приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.

— Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины, — написал он.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Овальном кабинете Белого дома 1 сентября в 14.00 по Вашингтону (в 21.00 по Киеву). По предварительной информации, она продлится около 2,5 часа.

Ожидается, что президенты обсудят три вопроса: безопасности (в частности в контексте агрессии РФ против Украины), энергетической безопасности и реформ в Украине. Также, вероятно, обсудят важные вопросы оккупированного Крыма и войны на Донбассе.

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