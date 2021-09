С нетерпением жду встречи с Зеленским в Белом доме — Байден

Президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 1 сентября.

Об этом он написал в своем Twitter. Джо Байден заверил, что во время встречи подтвердит приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.

— President Biden (@POTUS) September 1, 2021