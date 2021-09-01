В среду, 1 сентября, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена после двух переносов даты переговоров.

Встреча Зеленского и Байдена проходит в Овальном кабинете Белого дома и продлится около 2,5 часа.

Онлайн-трансляцию встречи Зеленского и Байдена 1 сентября можно посмотреть в прямой трансляции на Фактах ICTV.

Ожидается, что во время этих переговоров обговорят три вопроса: вопрос безопасности (в частности в контексте агрессии РФ против Украины), энергетической безопасности и реформ в Украине.

Также, вероятно, обсудят важные вопросы оккупированного Крыма и войны на Донбассе.

Накануне, 31 августа, Владимир Зеленский и члены украинской делегации прибыли в США в рамках двухдневного визита.

Цель приезда Зеленского в Штаты — углубление двусторонних отношений.

Вчера в Вашингтоне президент Украины встретился с американскими партнерами и подписал соглашения в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.