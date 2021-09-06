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Марія Степанюк |

Суд Беларуси приговорил Марию Колесникову к 11 годам колонии

Марія Колеснікова

Суд Минского района белорусской столицы объявил приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Колесникова получила 11 лет колонии, а Знак — 10 лет лишения свободы. Обвинение просило для обоих по 12 лет за решеткой.

Оба признаны виновными по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч.1 с. 357 (заговор с целью завладения властью), ч.3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные в ущерб национальной безопасности) и ч.1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования).

Суд состоялся в закрытом режиме. На заседание не допустили также родственников белорусской оппозиционерки.

Согласно решению суда, Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — усиленного режима. Колесникова и Знак не признали свою вину.

Марию Колесникову похитили 7 сентября 2020 года в центре Минска. Ее пытались депортировать из страны, но она уничтожила свой паспорт. Два дня ее местонахождение было неизвестно.

9 сентября отец оппозиционерки сообщил, что Марию арестовали — она находится в СИЗО №1 и является подозреваемым по делу о попытке захвата власти.

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Источник: Наша Ніва

Фото: Getty Images

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