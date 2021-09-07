Во Вроцлаве прошел митинг с требованием расследовать смерть украинца

Украинская диаспора во Вроцлаве провела митинг, на котором потребовала от полиции расследовать обстоятельства гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе.

Акция прошла в воскресенье, 5 сентября, сообщают организаторы на странице мероприятия в социальной сети Facebook.

Кроме того, протестующие потребовали отставки главы местной полиции, чтобы подобные ситуации впредь никогда не повторялись.

Активисты использовали такие лозунги как: Остановим убийц из полиции, У вас на руках кровь, Я не хочу бояться полицейских, а также кричали позор и бандиты.

Акция прошла без столкновений с полицией. На ней участвовали люди различного возраста.

Активисты пообещали, что протесты будут регулярными до тех пор, пока украинцам в Польше не будет гарантирована безопасность.

Напомним, ранее министерство внутренних дел Польши потребовало провести тщательное расследование убийства 25-летнего украинца после его задержания полицией во Вроцлаве.

Помимо случая с украинцем глава МВД Мацей Вонсик также прокомментировал смерть 34-летнего поляка в Любине после задержания силовиками.

Он пообещал, что все виновные будут наказаны, а подробности расследования этих случаев будут обнародованы.