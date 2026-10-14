В Киеве на территорию частного дома в Деснянском районе попала боевая часть российского БпЛА, которая не сдетонировала, ее изъяла полиция.

Герань-5 в Киеве: боевая часть упала возле дома

Как сообщило ГУ Нацполиции в городе Киеве, взрывотехники изъяли боевую часть российского БпЛА, которая упала на территорию частного дома в Деснянском районе и не сдетонировала.

Об опасной находке после очередной вражеской атаки в полицию сообщил 14-летний житель соседнего дома. К счастью, подросток и другие люди не пострадали.

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Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что беспилотник Герань-5 повредил крышу и кирпичные стены одноэтажного здания, а боевая часть весом около 90 кг застряла в земле.

Боеприпас также был оснащен готовыми осколочными элементами.

По оценкам специалистов, в случае детонации взрыв мог повлечь за собой разрушение этого дома и соседних с ним в радиусе около 50 метров.

Взрывотехники провели разряжение боевой части и транспортировали ее на временную подрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним, что сегодня, 14 октября, РФ атаковала Киев. Больше всего пострадавших в Деснянском районе, где вечером 13 октября российские войска попали в многоквартирный жилой дом. Погибли три женщины 35, 58 и 84 года.

Еще 25 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения.

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