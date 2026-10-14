В Киеве боевая часть Герани-5 упала возле дома, но не сдетонировала: детали
- В Деснянском районе Киева взрывотехники полиции изъяли недетонированную боевую часть российского БпЛА, который упал на территорию частного дома.
- Правоохранители установили, что БпЛА Герань-5 повредил крышу и кирпичные стены здания, а боевая часть весом около 90 кг застряла в земле.
- В полиции рассказали, какие могли бы быть масштабы разрушения в случае детонации.
В Киеве на территорию частного дома в Деснянском районе попала боевая часть российского БпЛА, которая не сдетонировала, ее изъяла полиция.
Герань-5 в Киеве: боевая часть упала возле дома
Как сообщило ГУ Нацполиции в городе Киеве, взрывотехники изъяли боевую часть российского БпЛА, которая упала на территорию частного дома в Деснянском районе и не сдетонировала.
Об опасной находке после очередной вражеской атаки в полицию сообщил 14-летний житель соседнего дома. К счастью, подросток и другие люди не пострадали.
Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что беспилотник Герань-5 повредил крышу и кирпичные стены одноэтажного здания, а боевая часть весом около 90 кг застряла в земле.
Боеприпас также был оснащен готовыми осколочными элементами.
По оценкам специалистов, в случае детонации взрыв мог повлечь за собой разрушение этого дома и соседних с ним в радиусе около 50 метров.
Взрывотехники провели разряжение боевой части и транспортировали ее на временную подрывную площадку для дальнейшего уничтожения.
Напомним, что сегодня, 14 октября, РФ атаковала Киев. Больше всего пострадавших в Деснянском районе, где вечером 13 октября российские войска попали в многоквартирный жилой дом. Погибли три женщины 35, 58 и 84 года.
Еще 25 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения.