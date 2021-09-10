Зеленая столица Европы-2023: Еврокомиссия выбрала победителя

Европейская комиссия выбрала столицу Эстонии Таллинн Зеленой столицей Европы-2023. Победителя объявили в финском городе Лахти.

За победу боролись 16 европейских городов. Кроме Таллинна в финальный список лидеров вошли шведский Хельсингборг, польский Краков и болгарская София.

По мнению жюри, Таллинн стал флагманом зеленого мировоззрения, ведь бывшие промышленные районы города все больше зеленеют, а жители и гости столицы Эстонии могут пользоваться бесплатным общественным транспортом, что значительно уменьшает выбросы углерода от частных авто.

В прошлом году Таллинн также был среди финалистов, но тогда титул Зеленой столицы Европы достался французскому Греноблю.

Что известно о титуле Зеленая столица Европы?

Это знак признания Европейской комиссией города, который является первопроходцем в природоохранной деятельности, является примером для других городов и разрабатывает инновационные решения экологических проблем.

Цель конкурса — улучшить условия жизни в европейских городах, а также оценить и поддержать усилия, которые они вкладывают ради улучшения окружающей среды и качества жизни.

Титул присуждается городам, которые улучшают и планируют систематические и целостные изменения городской среды с помощью различных видов деятельности.

Зеленые столицы Европы: Стокгольм (2010) Гамбург (2011), Витория-Гастейс (2012), Нант (2013), Копенгаген (2014), Бристоль (2015), Любляна (2016), Эссен (2017), Неймеген (2018) Осло (2019), Лиссабон (2020), Лахти (2021), Гренобль (2022), Таллинн (2023).

Источник: ERR