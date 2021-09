Наибольшей силой, которая объединяет Америку перед лицом невзгод, назвал президент США Джо Байден теракты 11 сентября 2001 года.

Он выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, унесших жизни почти 3 тыс. человек.

— Единство делает нас теми, кем мы есть. Это для меня стало главным уроком 11 сентября. Его суть в том, что в наиболее уязвимые моменты в битве за душу Америки. Единство — наша величайшая сила, — сказал Байден.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021

По словам президента, единство означает не одинаковые убеждения, а фундаментальное уважение и веру друг в друга и в нацию.

Президент почтил память жертв терактов и отметил, что темные силы человеческой природы — страх и гнев, возмущение и насилие не смогли подорвать единство Америки.

Байден и его жена Джилл сегодня планируют посетить три места, пострадавшие от терактов:

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке,

Пентагон,

поле у ​​Шанксвилл в штате Пенсильвания, где разбился рейс 93 United Airlines.

Вице-президент Камала Харрис отправится в Шанксвилл вместе со своим мужем Дугом Емхоффом, а потом они присоединятся к Байденам в Пентагоне.

В Нью-Йорке церемония памяти традиционно начнется в 8.46 утра (в 15.46 по Киеву), когда первый угнанный террористами самолет врезался в северную башню торгового центра. В ходе церемонии будут зачитывать имена всех жертв с паузой в те минуты, когда произошли другие теракты.

Борис Джонсон также обратился к гражданам по случаю годовщины терактов

С аналогичным обращением по случаю годовщины терактов, в результате которых погибли 67 подданных Великобритании, выступил британский премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что после 20 лет британцы могут сказать, что террористы не смогли поколебать нашу веру в свободу и демократию.

— Они не смогли разлучить наши народы, или заставить нас отказаться от наших ценностей, или жить в постоянном страхе, — подчеркнул премьер.

Сообщение будет озвучено на мероприятии, проходящем в Олимпийском парке Лондона, где установлена ​​мемориальная скульптураз из стали рухнувших башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Жертвами терактов в Нью-Йорке стали граждане 77 государств. Также погиб 441 сотрудник экстренных служб, занимавшихся ликвидацией последствий теракта.