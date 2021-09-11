Теракты 11 сентября: причины и истории выживших

11 сентября 2021 года выполнилось ровно 20 лет с момента наиболее смертоносных террористических актов в истории человечества — нападения на здания Всемирного торгового центра в американском Нью-Йорке, которые произошли в этот день в 2001 году. Тогда погибли почти 3 тыс. человек и более 6 тыс. получили ранения.

Подробнее о том, при каких обстоятельствах произошли теракты, и как некоторым людям удивительным образом удалось спастись — в материале Фактов ICTV.

Как все начиналось

Группировка из 19 террористов захватили четыре пассажирских лайнера над восточным побережьем США. С помощью этих самолетов они рассчитывали поразить важные здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Два самолета в результате врезались в башни Всемирного торгового центра, один — в Пентагон, и еще один упал около города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить террористов.

Первый лайнер врезался в Северную башню в 08.46 утра по местному времени, второй — в Южную башню в 09.03 утра. Башни не упали сразу, а на верхних этажах вспыхнул пожар. Таким образом часть людей лишились возможности покинуть здания.

Почти через два часа оба 110-этажных небоскреба упали, что стало причиной гибели тысяч людей.

В 09.37 утра третий самолет врезался в здание Пентагона — сооружение министерства обороны США, которое расположено возле Вашингтона.

В четвертом самолете пассажиры оказали сопротивление террористам, и в 10.03 он упал в поле в штате Пенсильвания. Этот лайнер, как предполагается, должен был врезаться в здание Капитолия в Вашингтоне.

Во время терактов в зданиях Всемирного торгового центра находились более 17 тыс. человек. В Северной башне никто не выжил, кто был выше места удара самолетом, а в Южной башне с этажей выше места удара удалось спастись 18 людям.

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Всего жертвами терактов в Нью-Йорке стали граждане 77 государств. Также погибли 441 сотрудника экстренных служб, которые занимались ликвидацией последствий теракта.

Кто организовал теракты

Вскоре после терактов ответственность за гибель тысяч людей взяла на себя террористическая организация исламских экстремистов Аль-Каида. Ее лидеры находились в Афганистане, который тогда был под контролем Талибана. Как известно, в прошлом месяце талибы опять захватили Афганистан.

Возглавлял Аль-Каиду один из главных террористов тогдашнего времени Усама бен Ладен. Он обвинял Соединенные Штаты и их союзников в разжигании конфликтов в мусульманском мире.

Среди 19 исполнителей теракта были люди, которые умели управлять самолетами. Все они прошли курсы обучения в частных летных школах в США.

15 из 19 исполнителей были земляками бен Ладена из Саудовской Аравии, двое — из ОАЭ, один — из Египта, один — из Ливана.

Ответ США на теракты 11 сентября

По инициативе тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего США и союзники начали вторжение в Афганистан, где находилось руководство Аль-Каиды. Власти США поставили цель — уничтожение Аль-Каиды и поимка Усамы бен Ладена.

Талибы отказывались выдавать лидера Аль-Каиды. Через несколько месяцев они лишились власти в Афганистане, а на их место пришло поддерживаемое Вашингтоном правительство.

Бен Ладена в Афганистане не удалось поймать. Его нашли и убили только в 2011 году в Пакистане.

Другие его пособники уже мертвы или находятся в тюрьмах. Так, уроженца Кувейта Халида Шейха Мохаммеда арестовали в Пакистане. Его в США обвиняют в непосредственном планировании терактов 11 сентября. С 2003 года он находится в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе, где до сих пор ждет суда.

В то же время в американских спецслужбах утверждают, что Аль-Каида до сих пор жива. Ее члены присутствуют и в Афганистане, где сейчас во власти талибы, но также ее влияние сильно в Африке.

После 20 лет присутствия США в Афганистане американцы опасаются, что исламистская организация еще больше активизируется под крылом Талибана.

Истории выживших

Для персонального консультанта Дженис Брукс это был обычный рабочий день. Она трудилась на 84 этаже Южной башни. На рабочем месте утром 11 сентября женщина услышала странный звук. Из здания напротив начали разлетаться бумаги, а кто-то из людей вскрикнул: “Бегите!”. Она не сразу поняла, что надо делать. Дженис позвонила своему начальнику в Лондон, чтобы попросить покинуть рабочее место.

Начальник сказал как можно скорее покинуть офис, потому что в Северную башню врезался самолет. Он узнал об этом из новостей, которые уже разносились по всему миру.

Дженис спустилась вниз на 12 этажей, но по громкоговорителям всем приказали возвращаться назад на рабочие места. Девушка начала подниматься, а когда дошла до входной двери на свой этаж, самолет ударил и в Южную башню. Моментально разрушились шесть этажей корпуса. В хаосе и дыму люди нащупали дверь к другой лестнице, так как первая была разрушена, и побежали по ней вниз. На первом этаже ее встретили спасатели.

Стэнли Праймант работал в Fuji Bank в Южной башне на 81 этаже. Он посмотрел в окно и увидел, что в соседнем здании полыхает огонь. Стэнли попытался связаться с отделом своего банка в Северной башне, но там уже никто не брал трубку. После этого он решил покинуть здание, но охрана и полиция вернули его на рабочее место.

Через окно он увидел, как к зданию приближается самолет. Мужчина спрятался под стол и мечтал выжить. После столкновения его этаж вспыхнул, но до кабинета Стэнли пламя не добралось.

Из помещения выбраться самостоятельно он не мог, так как оно было сильно разрушено. Ему помогли люди, которые спускались по лестнице неподалеку, и услышали его крики. Им удалось покинуть здание меньше чем за час, а вскоре небоскреб рухнул.

Рон Ди Франческо работал брокером в Южной башни. Утром 11 сентября он находился на рабочем месте на 84 этаже здания. Мужчина увидел дым в соседнем небоскребе и сразу решил покинуть башню.

Он вышел на лестницу, а через несколько минут самолет врезался в Южную башню. Люди по пути уговорили его идти наверх, так как на нижних этажах был слишком сильный пожар. Но на крышу так и не удалось попасть из-за заблокированных дверей. После этого Рон решил еще раз попытаться спуститься вниз. Он получил ожоги, но ему удалось пробраться сквозь пламя и покинуть здание, которое через несколько минут начало рушиться.

Мужчина потерял создание, а очнулся уже в больнице с переломом позвоночника и многочисленными ожогами. Он стал последним человеком, который успел покинуть второе здание до обрушения.

Паскаль Буззели работал инженером-конструктором в Северной башне. Он поднимался на лифте на 65-ый этаж и увидел паникующих людей. Вскоре Буззели и его коллеги бросились к лестнице, чтобы спуститься вниз и успели достичь уровня 22 этажа, когда здание начало рушиться. Он упал вместе с башней и стал одним из двух человек, которые выжили в таких обстоятельствах.

У Паскаля была сломана нога, несколько ожогов и царапин, но удивительно, что в остальном он не пострадал.

Фото: since911.com, gettyimages

Источник: since911.com