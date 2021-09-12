В Чехии задержали участника аннексии Крыма по запросу Украины

В пражском аэропорту задержали гражданина Российской Федерации по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Об этом подтвердил пресс-секретарь президиума чешской полиции. По данным средств массовой информации, им может быть задержанный в Праге Александр Франчетти.

В 2014 году он принимал активное участие в аннексии Крымского полуострова. В частности, Франчетти за несколько дней оккупации Крыма создал группировку Северный ветер.

В его состав вошли 11 человек, которые охраняли линии электропередач, газопровод и выявляли так называемые “экстремистские группы”. Эту информацию подтвердил сам Франчетти в одном из интервью.

По его словам, эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота Российской Федерации. В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым после проведения незаконного референдума.

В настоящее время многие страны мира осуждают аннексию Крымского полуострова. С этой целью свою работу начала Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины для возвращения контроля на территории Крыма.