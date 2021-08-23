Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время учредительного саммита Крымской платформы 23 августа озвучил пять направлений ее работы.

По его словам, Украина во время диалога с партнерами предложила остановиться на вопросах:

международной политики непризнания;

ужесточения санкционной политики против агрессора;

безопасности и свободы судоходства или навигации;

защиты прав человека, восстановления прав коренного крымскотатарского народа;

решения экономических и экологических проблем.

– Деоккупация Крыма является нашей коллективной задачей, потому что речь идет о восстановлении справедливости норм международного права и коллективной системы международной безопасности. Оккупация Крыма – это не сугубо внутриполитическая проблема Украины. Это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности, -– убежден Денис Шмыгаль.

Глава правительства отмечает: Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки на сегодня эксперты оценивают в размере более $100 млрд.

– Это потерянные природные ресурсы, активы государства, потерянная промышленность. А главное – негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора. Поэтому одна из приоритетных задач – заставить РФ по решению международных судов начать платить за свои действия, – считает премьер-министр.

По мнению руководителя Кабмина, Крымская платформа – это не только практична площадка международного сотрудничества в направлении деоккупации, но и своеобразный индикатор и напоминание, что тема возвращения Крыма не должна и не будет исчезать с радаров мирового повестки дня вплоть до момента полной деоккупации полуострова.

Учредительный саммит Крымской платформы стартовал сегодня, 23 августа, в День флага Украины, в столичном выставочном центре Парковый.

В мероприятии принимают участие 45 стран, по итогам которого примут совместную декларацию.

Понятие Крымская платформа впервые озвучил президент Владимир Зеленский во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября 2020 года.

Тогда глава государства пригласил друзей к участию в создании международной дипломатической инициативы по деоккупации полуострова.

Уже 26 февраля 2021 года президент подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа в Украине учредительного саммита Крымской платформы.