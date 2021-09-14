Экологические катастрофы усиливают неравенство в обществе — комиссар ООН

Климатические изменения и экологические угрозы представляют опасность для защиты прав человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что такие изменения усиливают напряженность в обществе и несут тяжелые последствия, особенно для людей из бедных стран.

— Тройной планетарный кризис — потеря природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и изменение климата — приводит к нарушениям прав на надлежащее питание, образование, жилье и здоровье, развитие и жизнь. Безопасная, чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда — основное условие жизни людей, — отметила Бачелет.

По словам комиссара ООН, такие экологические катастрофы, как масштабные лесные пожары, наводнения и засухи могут привести к голоду, нищете и заставить миллионы людей перемещаться из мест постоянного проживания.

Мишель Бачелет привела пример со странами Центральной Азии, где уже есть ощутимый недостаток питьевой воды.

— На данный момент, недостаток воды приводит к перебоям с орошением и потере урожая, а это ведет к дефициту продовольствия, — заявила комиссар.

Она также отметила, что от этого в первую очередь страдают люди с низкими доходами, которые почти не получают поддержки со стороны государства.