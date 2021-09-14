Талибов ждут дополнительные международные санкции — Энтони Блинкен

Радикальная группировка Талибан может столкнуться с дополнительными международными санкциями.

Триггером для внедрения санкций против талибов будет неадекватное управление Афганистаном, то есть, противоречащее ожиданиям мирового сообщества, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

— Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены, если талибы будут нарушать базовые права афганцев. К тому же, могут быть введены дополнительные санкции, — сказал он на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Ранее США и многие другие страны предупреждали, что талибы должны, среди прочего, гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также бороться против терроризма, если хотят, чтобы с них сняли санкции.

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Ранее сообщали в НАТО, что организация не допустит, чтобы Афганистан превратили в базу для террористических группировок.

Кроме того, генсек добавил, что от талибов ждут соблюдения обязательств относительно уважения к правам человека и возможности безопасного выезда из страны тех, кто хочет оставить Афганистан.

7 сентября стало известно, что радикальная группировка Талибан сформировал новое правительство Афганистана. Главой кабинета талибов стал Мухаммад Хасан Ахунд, его первый заместитель — мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра — Мавлави Абдул Салам Ханафи.