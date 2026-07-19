Сборная Испании – победитель чемпионата мира по футболу 2026 года
Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года. В решающем матче Фурия Роха обыграла сборную Аргентины – чемпиона мира 2022 года.
Матч Испания – Аргентина состоялся на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси, и завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев после дополнительного времени.
Испания – чемпион мира по футболу 2026 года
Первый тайм матча прошел довольно осторожно. Испанцы полностью контролировали мяч, однако нанесли лишь три удара, два из которых в створ ворот.
Во втором тайме подопечные Луиса де ла Фуэнте активизировались еще больше. Как и в первом тайме, они владели мячом более 60%, но на этот раз нанесли 12 ударов, восемь из которых в створ.
Примечательно, что аргентинцам не удалось ни разу пробить по воротам Унаи Симона.
В добавленное арбитром время альбиселесте остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Энцо Фернандес. Первую желтую аргентинец получил за разговоры, а вторую – за грубый фол.
В первом дополнительном тайме Нико Уильямс открыл счет в матче, но его гол был отменен из-за фола в атаке Микеля Мерино.
Забить испанцам удалось уже во втором дополнительном тайме. Нико Уильямс выполнил мягкую передачу головой вперед, перебросив защитников соперника. Ферран Торрес вышел на свободное место, подхватил мяч в штрафной и пробил мимо вратаря.
После пропущенного гола аргентинцы пытались отыграться и перевести игру в серию послематчевых пенальти. Однако испанцы устояли и завоевали чемпионский титул.
Для сборной Испании это лишь вторая победа в финале чемпионата мира по футболу. Впервые это произошло на ЧМ-2010, когда Фурия Роха в решающем матче обыграла Нидерланды.
Напомним, бронзовым призером ЧМ-2026 стала сборная Англии, которая обыграла Францию со счетом 6:4.