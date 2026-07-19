В ночь на 19 июля в результате российской атаки был уничтожен склад украинского издательства Книголав.

Россияне уничтожили склад издательства Книголав

По информации компании Книголав, никто из сотрудников не пострадал. На складе сгорели почти 250 тысяч книг — результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды издательства.

— В то же время мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, ежедневно работающей для украинского читателя, — говорится в сообщении.

В Книголаве отметили, что Россия ведет войну не только против украинцев, но и против культуры, образования и будущего Украины.

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Из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. В настоящее время команда издательства работает над скорейшим возобновлением всех процессов.

Соучредитель издательства Светлана Павелецкая записала видеообращение, в котором призвала поддерживать украинские бизнесы.

– Хочу поделиться собственной болью. Ночью три ракеты Искандер уничтожили склад с продукцией Книголав. 250 тысяч книг уничтожено. Это огромная работа всей команды авторов, редакторов, верстальщиков, дизайнеров, всех-всех. Слава Богу, люди не пострадали. Это главное. Но, конечно, это боль, потому что это наша работа. И, к сожалению, эти книги не увидят скоро ваши книжные полки, — прокомментировала Светлана Павелецкая.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 125 беспилотников и 41 ракету различных типов воздушного и наземного базирования.

Основным направлением удара стал Киев. Обломки и вызванные ими пожары были зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах столицы. По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек.

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