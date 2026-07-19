Утрачено почти 250 тыс. книг: РФ уничтожила склад издательства Книголав
- После ночной атаки РФ 19 июля украинское издательство Книголав сообщило о потере, которая стала ударом не только для бизнеса, но и для украинской культуры.
- Российские ракеты уничтожили склад Книголава, где хранились книги, которые уже не попадут на полки украинских читателей.
- В то же время, команда издательства уже работает над возобновлением заказов.
В ночь на 19 июля в результате российской атаки был уничтожен склад украинского издательства Книголав.
Россияне уничтожили склад издательства Книголав
По информации компании Книголав, никто из сотрудников не пострадал. На складе сгорели почти 250 тысяч книг — результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды издательства.
— В то же время мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат работы авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, ежедневно работающей для украинского читателя, — говорится в сообщении.
В Книголаве отметили, что Россия ведет войну не только против украинцев, но и против культуры, образования и будущего Украины.
Из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. В настоящее время команда издательства работает над скорейшим возобновлением всех процессов.
Соучредитель издательства Светлана Павелецкая записала видеообращение, в котором призвала поддерживать украинские бизнесы.
– Хочу поделиться собственной болью. Ночью три ракеты Искандер уничтожили склад с продукцией Книголав. 250 тысяч книг уничтожено. Это огромная работа всей команды авторов, редакторов, верстальщиков, дизайнеров, всех-всех. Слава Богу, люди не пострадали. Это главное. Но, конечно, это боль, потому что это наша работа. И, к сожалению, эти книги не увидят скоро ваши книжные полки, — прокомментировала Светлана Павелецкая.
Напомним, что в ночь на 19 июля Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 125 беспилотников и 41 ракету различных типов воздушного и наземного базирования.
Основным направлением удара стал Киев. Обломки и вызванные ими пожары были зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах столицы. По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек.