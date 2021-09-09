Афганистан не станет убежищем для террористов — Столтенберг

НАТО не допустит, чтобы Афганистан превратили в базу для террористических группировок.

Об этом после онлайн-встречи министров иностранных дел по ситуации в стране сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала местом убежища для террористов, — написал он в Twitter.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2021

Кроме того, генсек добавил, что от талибов ждут соблюдения обязательств относительно уважения к правам человека и возможности безопасного выезда из страны тех, кто хочет покинуть Афганистан.

7 сентября стало известно, что движение Талибан сформировало новое правительство Афганистана. Главой кабинета талибов стал Мухаммад Хасан Ахунд, его первый заместитель — мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра — Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Но ситуация Афганистане остается напряженной. Так, женщинам запретили заниматься спортом, в том числе и спортсменкам из национальных сборных страны. Объяснили это тем, что ислам позволяет им выходить на улицу только по необходимости.

Кроме того, талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане. Лидеры группировки заявили, что никто не имеет права выходить на улицы с протестами без разрешений Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.