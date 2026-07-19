Мадонна, BTS, Джастин Бибер и Шакира выступили хедлайнерами первого в истории шоу во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу.

В перерыве матча Испания — Аргентина они исполнили 11-минутный микс своих песен.

Шоу в перерыве финала ЧМ-2026

В музыкальном шоу в перерыве матча Испания — Аргентина также приняли участие нигерийский певец Burna Boy, дирижер Нью-Йоркского филармонического оркестра Густаво Дудамель и Маппет-шоу.

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Мадонна открыла шоу, промчавшись по туннелям стадиона Мет-Лайф Стэдиум на дюн-багги, за рулем которого сидели звезды бразильского футбола Роналдо и Роналдиньо. Однако этот эпизод музыкального шоу был записан заранее.

В перерыве Мадонна исполнила новую версию своего хита 2000 года Music, после чего передала эстафету дирижеру Густаво Дудамелю.

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Он дирижировал музыкантами Нью-Йоркского филармонического оркестра и Венесуэльского симфонического оркестра имени Симона Боливара во время исполнения песни Seven Nation Army с участием иранского скрипача Биджана Мортазави и рок-группы Electric Mayhem из Маппетов.

Корейская группа BTS исполнила свой хит Dynamite. Их выступление началось с видеоролика с норвежским гребным скандированием.

BTS performs “Dynamite” at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show (via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

Затем на поле появились Джейсон Судейкис и Брендан Хант в ролях Теда Лассо и тренера Берда из популярного сериала Тед Лассо. После этого на стадионе появился Джастин Бибер, исполнивший свою песню Everything Hallelujah.

Justin Bieber performs a special version of “EVERYTHING HALLELUJAH” at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show (via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX — Variety (@Variety) July 19, 2026

Канадец передал эстафету Шакире и Burna Boy, которые разогрели публику, исполнив официальную песню ЧМ-2026 – Dai Dai вместе с угандийской группой Ghetto Kids.

Burna Boy & Shakira performing “Dai Dai” at the FIFA World Cup Final Half Time show! pic.twitter.com/GBESTx6ySV — THE DEBUT HUB (@thedebuthub) July 19, 2026

Финальным аккордом музыкального шоу стало выступление школьников из школы PS22 со Стейтен-Айленда вместе с группой Coldplay.

— Coldplay, Dünya Kupası finalinde sahne aldı. pic.twitter.com/Q3nURo9Bd9 — postmodern (@istbassavcisi) July 19, 2026

Музыкальное шоу в перерыве подготовил Крис Мартин из группы Coldplay, а продюсировала его организация Global Citizen, которая поставила перед собой цель собрать $100 млн для Фонда образования FIFA: $1 с каждого билета, проданного в течение чемпионата мира, перечисляется в этот фонд.

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