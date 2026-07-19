Одного схватил за горло, другого повалил: Паредес напал на испанцев после финала ЧМ-2026
- После финального свистка между футболистами Испании и Аргентины произошла стычка.
- Леандро Паредес толкнул Эрика Гарсию и повалил Гави на газон.
Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершился потасовкой после финального свистка, который ознаменовал победу Фурии Рохи со счетом 1:0.
Матч Испания — Аргентина состоялся на стадионе Мет-Лайф Стэдиум».
Драка в финале ЧМ-2026
После финального свистка запасные игроки сборной Испании выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу.
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес сначала толкнул испанца Эрика Гарсию и схватил его за горло.
Затем Паредес повалил на землю полузащитнкиа Барселоны Гави, толкнул его в лицо, а затем, вероятно, попытался ударить ногой.
Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr
— goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026
Разнимать игроков бросились тренерский штаб Аргентины и футболисты обеих команд.
Выходка Паредеса обернулась для него красной карточкой уже после финального свистка.
В финале ЧМ-2026 единственный гол забил Ферран Торрес во втором дополнительном тайме. Для Испании это всего лишь вторая победа в истории чемпионатов мира после триумфа в 2010 году.