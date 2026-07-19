Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершился потасовкой после финального свистка, который ознаменовал победу Фурии Рохи со счетом 1:0.

Матч Испания — Аргентина состоялся на стадионе Мет-Лайф Стэдиум».

Драка в финале ЧМ-2026

После финального свистка запасные игроки сборной Испании выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу.

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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес сначала толкнул испанца Эрика Гарсию и схватил его за горло.

Затем Паредес повалил на землю полузащитнкиа Барселоны Гави, толкнул его в лицо, а затем, вероятно, попытался ударить ногой.

Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

Разнимать игроков бросились тренерский штаб Аргентины и футболисты обеих команд.

Выходка Паредеса обернулась для него красной карточкой уже после финального свистка.

В финале ЧМ-2026 единственный гол забил Ферран Торрес во втором дополнительном тайме. Для Испании это всего лишь вторая победа в истории чемпионатов мира после триумфа в 2010 году.

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