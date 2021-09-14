В больнице Лондона умерла мать британского премьер-министра Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол. Женщине было 79 лет.

С 40 лет мать премьер-министра страдала болезнью Паркинсона.

Женщина была профессиональной художницей и каждый год из-за недуга ей становилось все труднее рисовать.

– Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука внезапно совершает совершенно нечаянные движения, которые почти доводят меня до слез, – говорила в свое время журналистам Шарлотта Джонсон Уол.

В последние годы Шарлотта Джонсон Уол пыталась рисовать каждый день, но все чаще ей приходилось попадать в больницу.

Борис Джонсон называл мать высшим авторитетом и утверждал, что именно она научила его ценить каждого человека.