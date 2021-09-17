В Нидерландах неизвестный совершил нападение с ножом – есть погибшие: что известно

В городе Алмело (Нидерланды) неизвестный с ножом совершил нападение, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции нидерландской провинции Оверэйсел, где расположен город.

Инцидент произошел утром в пятницу, 17 сентября. Известно, что из-за ножевых ранений погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

Подозреваемый в преступлении также был ранен при задержании правоохранителями, которые были вынуждены открыть огонь.

В полиции призвали граждан не приближаться к месту инцидента.

– Два человека погибли в результате инцидента с нанесением ударов ножом на улице Штейнстраат (Steynstraat) в Алмело. Пострадал еще один человек. Один подозреваемый задержан и ранен. Дальнейшее расследование полиции продолжается, — отмечается в сообщении правоохранителей.

По информации нидерландских СМИ, в Алмело какой-то мужчина сегодня также стрелял с балкона одного из домов из арбалета. Пока что не до конца понятно, этот ли человек был причастен к инциденту с нанесением ножевых ранений. Полиция также открывала огонь из-за угрозы.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

На место происшествия прибыли не менее шести карет скорой помощи и по крайней мере столько же полицейских автомобилей. Периметр вокруг оградили.

Кем были жертвы – в полиции пока не сообщают. Мотив подозреваемого также неизвестен.

В Нидерландах неизвестный совершил нападение с ножом: есть погибшие и пострадавшие / 3 фотографии

В августе двое полицейских и один штатский пострадали в результате нападения с ножом в северном Лондоне.

А 31 августа в Ровно двое 15-летних братьев-близнецов напали на 42-летнюю случайную прохожую, которая шла по улице. Один из подростков ранил женщину ножом.

Источник: AD.nl, NU.nl, Politie Overijssel

Фото: AD.nl, RTV Oost