Утром 31 августа в Ровно двое 15-летних братьев-близнецов напали на 42-летнюю случайную прохожую, которая шла по улице. Кроме того, один из подростков ранил женщину ножом.

Инцидент произошел во вторник около 9.00 вблизи детской площадки на улице Черновола.

По данным правоохранителей, один из парней напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину.

Впоследствии полицейские разоблачили причастных к преступлению двух 15-летних братьев-близнецов. Подростков нашли в их же доме.

Кроме того, в сети появилось видео нападения. Его зафиксировали камеры наблюдения.

На кадрах видно, как женщина просто идет по улице и говорит по телефону. В то же время возле нее проходят двое парней в одинаковой одежде.

Когда женщина сделала несколько шагов вперед, один из подростков напал на нее сзади и нанес несколько ударов ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

Сейчас парней доставили в Ровенское районное управление полиции. Там их в присутствии родителей будут допрашивать следователи.

По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства совершенного преступления выясняются.

Также правоохранители решают вопрос о задержании одного из подростков, который нанес ножевые ранения.

В то же время пострадавшую доставили в больницу. У нее непроникающее ножевое ранение.