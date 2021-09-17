Изменения климата гораздо хуже и быстрее, чем мы предполагали — ООН

В этом году дыра в озоновом слое, которая появляется там каждый год, гораздо больше чем обычно.

Ученые из Службы мониторинга атмосферы имени Коперника говорят, что дыра очень быстро увеличивается и по размеру уже превышает 75% озоновых дыр на данном этапе с 1979 года.

— Озоновая дыра 2021 в настоящее время является одной из 25% крупнейших в наших отчетах с 1979 года, но этот процесс все еще продолжается. В ближайшие недели мы продолжим следить за его развитием, — отметили исследователи.

Кроме этого, по данным Организации объединенных наций, изменение климата поражает Землю все сильнее и гораздо быстрее, чем ожидалось.

В своем отчете ООН отмечает, что с 1900 по 2018 год уровень моря поднялся на 20 сантиметров, а средние глобальные температуры минимум на 1,06 градуса Цельсия.

Такие изменения становятся причиной различных стихийных бедствий, в частности пожаров в Европе и Сибири, затоплений, а также жарких волн в США и Канаде.

— Нарушение климата нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и все это движется быстрее, чем предполагалось. Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле, — сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

По данным исследователей, решающее значение для предотвращения наихудшего сценария имеет удержание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса.

Для этого необходимо сократить глобальные выбросы вдвое уже к 2030 году, а мир очень далек от этого.

Источник: The Guardian, ООН