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Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

Смертельные травмы лица: в Польше пенсионер поджег петарду и положил ее в рот

Петарда в руці

В Варшаве во время протеста медиков у канцелярии премьер-министра Польши 94-летний пенсионер положил себе в рот зажженную петарду.

Мужчину с искалеченным лицом доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

— Это событие произошло в 10.20 утра. Мужчина нанес себе вред. Его госпитализировали с травмами лица. Мы уже знаем, что спасти его не удалось. Он умер в результате полученных ранений, — рассказал правоохранитель из штаба варшавской полиции.

Медики-митингующие оказали скорую помощь пострадавшему, но в больнице спасти его не удалось.

Польские СМИ отмечают, что правоохранители якобы нашли при нем прощальное письмо. Он написал, что протестовал против митинга медиков, так как считал его политическим.

На акции протеста медики требовали повышения зарплаты. Они установили у канцелярии премьера белый городок, где разместили палатки и стенды.

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Правоохранители Киева сообщили о подозрении гражданину Украины, который утром 22 августа сделал звонок о подготовке взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.

Во время досудебного расследования полиция установила, что утром 22 августа во время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений сделал звонок на горячую линию 1551.

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