Мужчине, который угрожал взрывом на праздновании Дня Независимости, сообщили о подозрении

Правоохранители Киева сообщили о подозрении гражданину Украины, который утром 22 августа сделал звонок о подготовке взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня независимости Украины.

Во время досудебного расследования полиция установила, что утром 22 августа во время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений сделал звонок на горячую линию 1551.

— Во время разговора с оператором человек сообщил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня независимости Украины, — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили и задержали мужчину, который совершил звонок. Оружия или взрывных устройств у задержанного не обнаружили.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст.259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

На Аллее Героев Небесной сотни возле станции метро Крещатик во время Марша защитников неизвестный облил зеленкой пятого президента Петра Порошенко. Полиция установила личность нападавшего.

Его задержали сразу после инцидента и доставили в Печерское управление полиции.

Им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. О мотивах его поступка не сообщается.

С ним проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ — Хулиганство.