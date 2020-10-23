Пограничники обнаружили схрон с боеприпасами в пограничной полосе возле поселка Старое Село на Ровенщине.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Изъяли значительное количество патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм, четыре ручные противотанковые гранатометы, 12 гранат Ф-1, самодельное взрывное устройство, тротиловую шашку и два килограмма пластида.

По данному факту проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Боеприпасы и взрывчатка установленным порядком изъяты и направлены на экспертизу.







Взрывчатка и гранатометы: на границе с Беларусью нашли схрон оружия / 2 фотографии

Старое Село расположено на границе с Беларусью.

Рядом с населенным пунктом есть несколько нелегальных месторождений с янтарем. Их с 2019 года охраняет Нацгвардия.

Схроны в ООС

Служба безопасности Украины в районе ООС изъяла более 137 кг тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и 100 тыс. боеприпасов с начала 2020 года.

Также установлена ​​причастность диверсантов к минированию мостов, участков железнодорожных и автомобильных дорог в Лисичанске и Попаснянском районе.