США завершили эру бесконечных войн: Байден выступил с трибуны ООН

Покинув Афганистан, США завершили эру бесконечных войн и начали эпоху неустанной дипломатии. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил Джо Байден.

Президент США пообещал сотрудничать с союзниками в течение решающего десятилетия для мира.

– Я считаю, что мы должны работать вместе, как никогда раньше, — сказал Байден.

По его словам, военная сила должна стать крайним средством в арсенале США и не использоваться для решения каждой проблемы.

На фоне напряженных отношений с Китаем Байден отметил, что США не стремятся к новой холодной войне или разделению мира, но будут защищать себя, своих союзников и свои интересы.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 14 сентября 2021 года. Общие дебаты начинаются во вторник, 21 сентября, и продлятся до понедельника, 27 сентября.

На среду, 22 сентября, Байден созывает виртуальный саммит по Covid-19, на котором объявит о новых обязательствах по борьбе с пандемией.