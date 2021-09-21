Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН: названы дата и время

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН в среду, 22 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, выступление состоится 22 сентября ориентировочно в 16:40 по местному времени (23:40 по Киеву).

Согласно расписанию 76-й сессии Генассамблеи, обнародованному на официальном сайте ООН, выступление Владимира Зеленского должно состояться 22 сентября в период с 15:00 до 18:00 по местному времени (с 22:00 до 01:00 по Киеву). Перед президентом Украины должны выступить еще несколько лидеров государств (в частности, Венесуэлы, Монголии и Индонезии).

– В Нью-Йорк Владимир Зеленский приехал для участия в 76-й Генеральной ассамблее ООН. Завтра (во вторник, 21 сентября, — Ред.) президент примет участие в ее открытии, а послезавтра (22 сентября, — Ред.) выступит с речью в ходе общих дебатов. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени, — рассказал Никифоров.

Он добавил, что в программе визита Владимира Зеленского в США – встречи с президентом Генассамблеи Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, двусторонние переговоры с лидерами стран (в частности, Великобритании и Турции).

В США Владимир Зеленский также встретится с представителями американского бизнеса, инвесторами, духовенством и украинской общиной.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 14 сентября 2021 года. Общие дебаты начнутся во вторник, 21 сентября, и продлятся до понедельника, 27 сентября.

Это уже второй визит Владимира Зеленского в США за последний месяц. Первый стартовал 31 августа и продолжался несколько дней.

В рамках этого визита 1 сентября в Белом доме состоялась первая встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. О деталях – читайте в материале.

Источник: ООН, Сергей Никифоров