14 сентября в Нью-Йорке стартует двухнедельная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Общие дебаты начнутся во вторник 21 сентября и продлятся до понедельника 27 сентября.

В этом году каждой стране разрешено прибыть делегацией в составе пяти человек. Тогда как в прошлом году юбилейная сессия Генассамблеи ООН проходила в дистанционном формате.

Также 14 сентября исполнять полномочия главы Генассамблеи ООН начнет Абдулла Шахид, который до этого возглавлял министерство иностранных дел Мальдив.

Общей дискуссии будут предшествовать темы коронавируса и изменения климата.

Речь пойдет, в частности, и о неравенстве распределения вакцин в мире. Ожидается, что эти темы будут обсуждать лидеры стран, которые борются за доступ к препаратам против Covid-19. Представители этих государств будут принимать участие в сессии дистанционно.

В повестку дня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН внесено и рассмотрение вопроса относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

За этот вопрос большинство членов Генассамблеи проголосовали 10 сентября.

Посетить 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН намерен и президент Украины Владимир Зеленский. О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров еще 8 сентября.

Источник: Foreign Brief