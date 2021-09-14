Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

В Нью-Йорке стартует сессия Генассамблеи ООН

Генасамблея ООН

14 сентября в Нью-Йорке стартует двухнедельная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Общие дебаты начнутся во вторник 21 сентября и продлятся до понедельника 27 сентября.

В этом году каждой стране разрешено прибыть делегацией в составе пяти человек. Тогда как в прошлом году юбилейная сессия Генассамблеи ООН проходила в дистанционном формате.

Также 14 сентября исполнять полномочия главы Генассамблеи ООН начнет Абдулла Шахид, который до этого возглавлял министерство иностранных дел Мальдив.

Общей дискуссии будут предшествовать темы коронавируса и изменения климата.

Речь пойдет, в частности, и о неравенстве распределения вакцин в мире. Ожидается, что эти темы будут обсуждать лидеры стран, которые борются за доступ к препаратам против Covid-19. Представители этих государств будут принимать участие в сессии дистанционно.

В повестку дня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН внесено и рассмотрение вопроса относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

За этот вопрос большинство членов Генассамблеи проголосовали 10 сентября.

Посетить 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН намерен и президент Украины Владимир Зеленский. О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров еще 8 сентября.

Источник: Foreign Brief

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка