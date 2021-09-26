В Швейцарии на референдуме поддержали узаконивание однополых браков

В Швейцарии большинство участников референдума поддержали введение закона об однополых браках. После вступления в силу документа, пары смогут на равных правах усыновлять детей.

64% швейцарцев поддержали легализацию однополого брака, а 36% выступили против (среди них — религиозные организации и правые популисты).

По данным последних социологических опросов, прогнозировалось, что около 55% граждан поддержат такое решение. Однако результаты референдума превзошли ожидания.

После принятия закона на территории западной Европы останутся только три страны, которые не легализовали однополые браки. Среди них — Италия, Греция и Лихтенштейн.

Ранее швейцарцы имели возможность зарегистрировать однополый союз, однако они не могли совместно усыновить детей. После вступления в силу закона, женские пары смогут получить доступ к донорству спермы, а обеих партнерш признают матерями малыша.

В Швейцарии запрещено суррогатное материнство и донорство яйцеклеток, поэтому мужчины смогут только усыновлять детей.

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Источник: Le Temps