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Анастасія Рогожінська |

Черт побери, они устойчивы: Байдена удивили результаты выборов в Германии

Джо Байден

Выборы в Германии выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем. Президент США Джо Байден удивился результатам подсчета голосов в этой стране, заявив, что партия-победитель стойкая.

По информации немецкого издания RND, сначала глава Штатов во время общения с журналистами сказал, что не знает о предварительных результатах голосования.

Тогда же ему сообщили, что СДПГ с небольшим отрывом вышла вперед. На что Байден ответил: Черт побери, они устойчивы.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Страна получит нового канцлера вместо Ангелы Меркель, которая возглавляла правительство 16 лет.

По результатам предварительного подсчета голосов на всех 299 округах, выборы в Бундестаг выиграла Социал-демократическая партия — 25,7%.

На втором месте расположился блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%.

Зеленые набрали 14,8% голосов избирателей, Свободная демократическая партия — 11,5%, Альтернатива для Германии — 10,3%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и, соответственно, не прошли в Бундестаг.

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Источник: RND

Фото: Depositphotos

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