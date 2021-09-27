Мэром Берлина впервые в истории Германии станет женщина

Первой женщиной-мэром столицы Германии станет кандидат от Социал-демократической партии Германии — 43-летняя Франциска Гиффай.

Она раньше была министром по делам семьи в национальном правительстве Ангелы Меркель.

Франциска Гиффай могла возглавить СДПГ на национальном уровне.

В мае ушла с должности министра после скандала, связанного с плагиатом — в ее докторской диссертации нашли заимствования.

В июне 2021-го комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени. Президиум университета единогласно принял такое решение после консультаций и проверки ее диссертации.

Немецкие социал-демократы (СДПГ) победили на региональных выборах и возглавили правительство в Берлине.

СДПГ набрала 21,4% в Берлине, что чуть ниже 21,6%, которые они набрали 2016 года, одновременно Зеленые набрали 18,9%, а Левые — 14%.

Прогнозируют, что СДПГ планирует продолжить свою нынешнюю коалицию в мэрии с Зелеными и Левыми.

Фото: Franziska Giffey

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