Мэром Берлина впервые в истории Германии станет женщина

Первой женщиной-мэром столицы Германии станет кандидат от Социал-демократической партии Германии — 43-летняя Франциска Гиффай.
Она раньше была министром по делам семьи в национальном правительстве Ангелы Меркель.
Франциска Гиффай могла возглавить СДПГ на национальном уровне.
В мае ушла с должности министра после скандала, связанного с плагиатом — в ее докторской диссертации нашли заимствования.
В июне 2021-го комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени. Президиум университета единогласно принял такое решение после консультаций и проверки ее диссертации.
Немецкие социал-демократы (СДПГ) победили на региональных выборах и возглавили правительство в Берлине.
СДПГ набрала 21,4% в Берлине, что чуть ниже 21,6%, которые они набрали 2016 года, одновременно Зеленые набрали 18,9%, а Левые — 14%.
Прогнозируют, что СДПГ планирует продолжить свою нынешнюю коалицию в мэрии с Зелеными и Левыми.
Фото: Franziska Giffey
.