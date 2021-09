Топливный кризис в Британии: очереди на АЗС и надежда на водителей фур из ЕС

На заправках Великобритании образовались огромные очереди из-за отсутствия бензина. Такой ажиотаж возник после сообщений в СМИ, что кризис с нехваткой водителей грузовиков докатилась до топливного сектора.

В Британии после Brexit и из-за пандемии проблема с нехваткой водителей грузовиков.

Queues at Manor Circus in Richmond for fuel. No petrol available here, diesel only pic.twitter.com/LiXns8toxk

Правительство страны уверяет, что бензина в стране достаточно и не надо заправляться на всякий случай. Специалисты индустрии отмечают, что бензин в стране есть, но существует проблема с его доставкой.

В Британии теперь пытаются срочно решить проблему — приостановить действие закона о конкуренции, выдать временные визы водителям-мигрантам и даже развернуть армию.

Британские министры заявили, что среди ряда экстренных решений, рассматриваемых для того, чтобы смягчить кризис, особенно огромные очереди за топливом, они разрешат около 5 тыс. водителям грузовиков из ЕС работать в Великобритании до Рождества.

Еще один план, который премьер-министр Борис Джонсон должен рассмотреть, заключается в привлечении сотен солдат для доставки топлива на заправки, где заканчиваются запасы из-за паники среди британцев и недостатка водителей.

Queues outside this Tesco petrol station in Oldham were stretching back onto Featherstall Road North and the Oldham Way bypass earlier as drivers waited for a tanker to restock it. pic.twitter.com/kAIbnPhCWO

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) September 27, 2021