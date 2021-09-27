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Марія Степанюк |

Топливный кризис в Британии: очереди на АЗС и надежда на водителей фур из ЕС

Паливна криза у Британії

На заправках Великобритании образовались огромные очереди из-за отсутствия бензина. Такой ажиотаж возник после сообщений в СМИ, что кризис с нехваткой водителей грузовиков докатилась до топливного сектора.

В Британии после Brexit и из-за пандемии проблема с нехваткой водителей грузовиков.

Правительство страны уверяет, что бензина в стране достаточно и не надо заправляться на всякий случай. Специалисты индустрии отмечают, что бензин в стране есть, но существует проблема с его доставкой.

В Британии теперь пытаются срочно решить проблему — приостановить действие закона о конкуренции, выдать временные визы водителям-мигрантам и даже развернуть армию.

Пути выхода из топливного кризиса

Британские министры заявили, что среди ряда экстренных решений, рассматриваемых для того, чтобы смягчить кризис, особенно огромные очереди за топливом, они разрешат около 5 тыс. водителям грузовиков из ЕС работать в Великобритании до Рождества.

Еще один план, который премьер-министр Борис Джонсон должен рассмотреть, заключается в привлечении сотен солдат для доставки топлива на заправки, где заканчиваются запасы из-за паники среди британцев и недостатка водителей.

Помощь из ЕС?

27 сентября стало известно, что водители грузовых автомобилей с ЕС не приедут в Великобританию по краткосрочным контрактам, чтобы облегчить топливный кризис. Такое заявление сделал представитель профсоюза ЕС Эдвин Атема.

— Работники из ЕС, с которыми мы общаемся, не поедут в Британию по краткосрочной визе, чтобы помочь стране выйти из того дерьма, которое они сами создали, — сказал он.

В интервью программы ВВС Radio 4 он добавил, что для Британии это станет тупиком.

— Я думаю, что для того, чтобы всю индустрию вернуть на поверхность, нужен какой-то план Маршалла, — предположил Атема.

Организация Freight UK, которая представляет индустрию грузовых перевозок заявила, что в Британии сейчас не хватает почти 90 тыс. водителей фур.

Среди причин не только Brexit и пандемия, но и выход на пенсию, изменения системы налогообложения заработков водителей и несоответствие уровня зарплаты сложным условиям работы.

Фото: Chris Slater

Источник: The Guardian

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