Євросоюз і Великобританія оголосили про укладення торговельної угоди в рамках Brexit.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

– Це був довгий і тернистий шлях, але ми уклали угоду. Це справедлива, збалансована угода, і це правильно та відповідально для обох сторін, – зазначила вона.

Підтвердив факт угоди і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У соцмережах він опублікував своє фото з піднятими вгору великими пальцями, написавши під ним: Угода відбулася.

Читайте: Борис Джонсон розглядає ймовірність Brexit без нової угоди з ЄС