PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Валентина Летяк |

Угода завершена: ЄС і Велика Британія узгодили відносини після Brexit

Євросоюз і Великобританія оголосили про укладення торговельної угоди в рамках Brexit.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

– Це був довгий і тернистий шлях, але ми уклали угоду. Це справедлива, збалансована угода, і це правильно та відповідально для обох сторін, – зазначила вона.

Підтвердив факт угоди і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У соцмережах він опублікував своє фото з піднятими вгору великими пальцями, написавши під ним: Угода відбулася.

Читайте: Борис Джонсон розглядає ймовірність Brexit без нової угоди з ЄС

 

The deal is done.

Опубликовано Boris Johnson Четверг, 24 декабря 2020 г.

Також офіс прем’єра опублікував заяву, в якій зазначається, що Велика Британія повернула собі контроль над фінансами, кордонами, законами, торгівлею і рибальськими водами.

Щоб угода набула чинності, парламент Великобританії та Європарламент повинні її ратифікувати.

Вихід Великої Британії з ЄС

У 2016 році у Великій Британії відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Brexit підтримали 52% британців.

1 лютого 2020 року вона вийшла з Євросоюзу. У грудні закінчується так званий перехідний період, протягом якого сторони мали домовитися про подальші відносини у різних сферах.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору