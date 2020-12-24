Євросоюз і Великобританія оголосили про укладення торговельної угоди в рамках Brexit.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
– Це був довгий і тернистий шлях, але ми уклали угоду. Це справедлива, збалансована угода, і це правильно та відповідально для обох сторін, – зазначила вона.
Підтвердив факт угоди і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У соцмережах він опублікував своє фото з піднятими вгору великими пальцями, написавши під ним: Угода відбулася.
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The deal is done.
Опубликовано Boris Johnson Четверг, 24 декабря 2020 г.
Також офіс прем’єра опублікував заяву, в якій зазначається, що Велика Британія повернула собі контроль над фінансами, кордонами, законами, торгівлею і рибальськими водами.
Щоб угода набула чинності, парламент Великобританії та Європарламент повинні її ратифікувати.
Вихід Великої Британії з ЄС
У 2016 році у Великій Британії відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Brexit підтримали 52% британців.
1 лютого 2020 року вона вийшла з Євросоюзу. У грудні закінчується так званий перехідний період, протягом якого сторони мали домовитися про подальші відносини у різних сферах.