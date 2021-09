В бразильских городах Сан-Паулу, Рибейран-Прету и Франко зафиксировали чрезвычайно мощную пыльную бурю.

Произошла она после длительной засухи под действием интенсивных ветров.

Так, в аэропорту Рибейран-Прету сообщили, что порывы ветра достигли 92,7 км/ч.

Впечатляющими кадрами поднятой в воздух пыли местные жители начали делиться в социальных сетях.

Стоит отметить, что после мощной песчаной бури прошел сильный дождь.

One more for the list of unbelievable things that didn’t happen or rarely happened in Brazil. Today’s record of a sandstorm in the Franca city, São Paulo state, Brazil ???????? pic.twitter.com/wuKHXLHAfk

— Elton Cunha ???????????????? ???? (@EltonCunha13) September 27, 2021