На канарском острове Ла-Пальма закрыли местный аэропорт из-за усиления извержения вулкана Кумбре Вьеха. Спасательные службы начали эвакуировать местных жителей — количество достигло почти 6 тыс. людей.

Из-за усиления вулканической катастрофы последним эвакуированным 160 людям не разрешают вернуться в свое жилье, чтобы забрать вещи.

Аэропорт острова Ла-Пальма признали неработоспособным после того, как несколько авиарейсов отменили из-за чрезмерного количества пепла, вызванного недавней активностью вулкана в регионе.

Государственная компания AENA, управляющая аэропортами и вертодромами в Испании, отметила, что помещения начали убирать, однако из-за усиления активности вулкана ситуация может стать еще хуже.

A #volcano in La Palma continued spewing #lava for a sixth day on Saturday. pic.twitter.com/SlqXG3j1nq

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) September 25, 2021