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Юлія Захарченко |

На Канарах усилилось извержение вулкана: местный аэропорт закрыли

Виверження вулкана на Канарських островах

На канарском острове Ла-Пальма закрыли местный аэропорт из-за усиления извержения вулкана Кумбре Вьеха. Спасательные службы начали эвакуировать местных жителей — количество достигло почти 6 тыс. людей.

Из-за усиления вулканической катастрофы последним эвакуированным 160 людям не разрешают вернуться в свое жилье, чтобы забрать вещи.

Аэропорт острова Ла-Пальма признали неработоспособным после того, как несколько авиарейсов отменили из-за чрезмерного количества пепла, вызванного недавней активностью вулкана в регионе.

Государственная компания AENA, управляющая аэропортами и вертодромами в Испании, отметила, что помещения начали убирать, однако из-за усиления активности вулкана ситуация может стать еще хуже.

В то же время остальные аэропорты на Канарских островах работают в обычном режиме. Местным жителям советуют уточнять статус своего рейса напрямую в авиакомпании.

Правительство Испании приняло решение выделить финансовую помощью на жилье для эвакуированных людей и пострадавших. По сообщениям СМИ, около 400 домов и построек уже разрушены лавой.

На одном из самых маленьких Канарских островов в Атлантическом океане Ла-Пальма седьмой день подряд происходит извержение вулкана Кумбре Вьеха.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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