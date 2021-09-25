На канарском острове Ла-Пальма закрыли местный аэропорт из-за усиления извержения вулкана Кумбре Вьеха. Спасательные службы начали эвакуировать местных жителей — количество достигло почти 6 тыс. людей.
Из-за усиления вулканической катастрофы последним эвакуированным 160 людям не разрешают вернуться в свое жилье, чтобы забрать вещи.
Volcano https://t.co/vbIgh7YbgF
— President-Elect Phoney McCloney ???????? (@ElectPhoney) September 25, 2021
Аэропорт острова Ла-Пальма признали неработоспособным после того, как несколько авиарейсов отменили из-за чрезмерного количества пепла, вызванного недавней активностью вулкана в регионе.
Государственная компания AENA, управляющая аэропортами и вертодромами в Испании, отметила, что помещения начали убирать, однако из-за усиления активности вулкана ситуация может стать еще хуже.
A #volcano in La Palma continued spewing #lava for a sixth day on Saturday. pic.twitter.com/SlqXG3j1nq
— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) September 25, 2021
В то же время остальные аэропорты на Канарских островах работают в обычном режиме. Местным жителям советуют уточнять статус своего рейса напрямую в авиакомпании.
Правительство Испании приняло решение выделить финансовую помощью на жилье для эвакуированных людей и пострадавших. По сообщениям СМИ, около 400 домов и построек уже разрушены лавой.
На одном из самых маленьких Канарских островов в Атлантическом океане Ла-Пальма седьмой день подряд происходит извержение вулкана Кумбре Вьеха.