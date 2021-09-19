На испанском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По информации СМИ, всю прошедшую неделю на территории острове и его окрестностей фиксировали повышенную сейсмическую активность.

За последние семь дней зафиксировали более 25 тыс. подземных толчков. В воскресенье, 19 сентября, зафиксировали 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла.

По последним данным средств массовой информации, в результате извержения вулкана остров поднялся на 15 см.

В настоящее время сообщений о пострадавших нет. Спасатели проводят плановую эвакуации людей из районов, находящихся в непосредственной близости от Кумбре-Вьеха.

Impresionante. 19 de septiembre de 2021. Día histórico. pic.twitter.com/USU4gaNV6D — Víctor Hernández Molina (@victorhdez233) September 19, 2021

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

Очевидцы происшествия начали публиковать видео с места происшествия на своей страницах в социальных сетях. Пользователи отметили, что это исторический день, ведь извержение вулкана происходило лишь дважды за всю его историю. Впервые — в 1949 году и снова в 1971 году. Это извержение стало третьим.

Источник: Watchers