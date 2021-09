На испанском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По информации СМИ, всю прошедшую неделю на территории острове и его окрестностей фиксировали повышенную сейсмическую активность.

За последние семь дней зафиксировали более 25 тыс. подземных толчков. В воскресенье, 19 сентября, зафиксировали 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла.

По последним данным средств массовой информации, в результате извержения вулкана остров поднялся на 15 см.

В настоящее время сообщений о пострадавших нет. Спасатели проводят плановую эвакуации людей из районов, находящихся в непосредственной близости от Кумбре-Вьеха.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw

— INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021